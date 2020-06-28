«Как Диснейленд, это просто счастье»: Американская певица Стингрей об «Алых парусах»

Грандиозный праздник выпускников «Алые паруса» покорил не только российских зрителей, но и публику из разных уголков земли. Смотреть на волшебное шоу, разворачивающееся одновременно на воде, суше и в воздухе, без замирания сердца было невозможно. Своими впечатлениями после увиденного в интервью 5-tv.ru поделилась американская певица и актриса Джоанна Стингрей. Она призналась, что получила просто незабываемые эмоции от просмотра.

«Очень класс, очень хорошо. Все вот это: музыка, барабаны, дети поют, играет гитара, красный корабль — это все было очень хорошо, как театр. Просто круто!» — восхитилась звезда.

Исполнительница отметила, что впервые смотрела такое масштабное мероприятие. Она была бы рада полюбоваться завораживающим зрелищем вживую.

«Я слышала об этом шоу, но я не была в России в июле, поэтому сегодня был мой первый раз, когда я его увидела. Это очень круто. Чувствовалась любовь, чувствовалось счастье. Чувствовалось, что что-то хорошее может быть будет в будущем», — подчеркнула Джоанна.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива

Больше всего в душу американской знаменитости запал бриг «Россия», плывущий под алыми парусами и олицетворяющий сказочный мир повести Александра Грина.

«Я думаю, что самое интересное сегодня — это большой корабль красный. Это очень сильно, очень много энергии чувствовалось», — призналась она.

Стингрей рассказала, что в США подобные мероприятия не проводят. Выпускные из школы и университета каждое учебное заведение справляет отдельно.

«У нас нет такого праздника, как только что я видела в Санкт-Петербурге. Это жалко, потому что-то, что я видела — это как Диснейленд, это просто счастье. <…> У нас нет общих праздников. Каждая школа, каждый университет имеют отдельный праздник», — поделилась звезда.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.