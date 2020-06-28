Почти шесть тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

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Карина Бернтгольц
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За последний день в стране выздоровели 5 735 человек, инфицированных коронавирусом, за все время — 399 087.

Почти шесть тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 791 человек, что на 61 случай меньше, чем днем ранее. При этом полностью победили COVID-19 5 735 россиянин. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 28 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве — 717 случаев.

Московская область — 325

Ханты-Мансийский АО — 285

Иркутская область — 232

Нижегородская область — 222

Санкт-Петербург — 217

Свердловская область — 209

Воронежская область — 188

Ямало-Ненецкий АО — 154

Челябинская область — 152

Красноярский край — 143

Республика Тыва — 124

Республика Коми — 114

Архангельская область — 114

Саратовская область — 110

Ростовская область — 109

Ульяновская область — 106

Ставропольский край — 98

Волгоградская область — 98

Новосибирская область — 98

Мурманская область — 93

Хабаровский край — 85

Омская область — 83

Приморский край — 81

Пензенская область — 80

Алтайский край — 78

Курская область — 76

Тульская область — 76

Карачаево-Черкесская Республика — 74

Ивановская область — 71

Республика Дагестан — 71

Белгородская область — 68

Брянская область — 68

Тюменская область — 67

Оренбургская область — 64

Самарская область — 62

Республика Карелия — 59

Краснодарский край — 59

Забайкальский край — 59

Псковская область — 58

Чувашская Республика — 58

Томская область — 55

Кабардино-Балкарская Республика — 54

Тверская область — 53

Республика Саха (Якутия) — 53

Пермский край — 52

Ленинградская область — 50

Новгородская область — 50

Владимирская область — 49

Республика Адыгея — 49

Республика Башкортостан — 47

Кемеровская область — 47

Калужская область — 45

Тамбовская область — 45

Рязанская область — 44

Смоленская область — 42

Орловская область — 41

Ярославская область — 41

Республика Татарстан — 41

Республика Хакасия — 41

Амурская область — 41

Камчатский край — 41

Республика Мордовия — 40

Липецкая область — 39

Курганская область — 39

Костромская область — 37

Астраханская область — 37

Республика Алтай — 36

Кировская область — 31

Магаданская область — 28

Республика Бурятия — 26

Республика Северная Осетия — 25

Республика Марий Эл — 25

Удмуртская Республика — 22

Сахалинская область — 21

Республика Калмыкия — 20

Вологодская область — 19

Республика Ингушетия — 17

Чеченская Республика — 17

Калининградская область — 15

Севастополь — 5

Еврейская АО — 4

Республика Крым — 2

При этом бессимптомно заболевание протекает у 32,4% пациентов.

Всего по состоянию на 28 июня в РФ выявлено 634 437 случаев инфицирования коронавирусом. За весь период число летальных исходов у пациентов с COVID-19 — 9 073.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса.

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