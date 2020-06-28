Почти шесть тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
За последний день в стране выздоровели 5 735 человек, инфицированных коронавирусом, за все время — 399 087.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 791 человек, что на 61 случай меньше, чем днем ранее. При этом полностью победили COVID-19 5 735 россиянин. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным на 28 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве — 717 случаев.
Московская область — 325
Ханты-Мансийский АО — 285
Иркутская область — 232
Нижегородская область — 222
Санкт-Петербург — 217
Свердловская область — 209
Воронежская область — 188
Ямало-Ненецкий АО — 154
Челябинская область — 152
Красноярский край — 143
Республика Тыва — 124
Республика Коми — 114
Архангельская область — 114
Саратовская область — 110
Ростовская область — 109
Ульяновская область — 106
Ставропольский край — 98
Волгоградская область — 98
Новосибирская область — 98
Мурманская область — 93
Хабаровский край — 85
Омская область — 83
Приморский край — 81
Пензенская область — 80
Алтайский край — 78
Курская область — 76
Тульская область — 76
Карачаево-Черкесская Республика — 74
Ивановская область — 71
Республика Дагестан — 71
Белгородская область — 68
Брянская область — 68
Тюменская область — 67
Оренбургская область — 64
Самарская область — 62
Республика Карелия — 59
Краснодарский край — 59
Забайкальский край — 59
Псковская область — 58
Чувашская Республика — 58
Томская область — 55
Кабардино-Балкарская Республика — 54
Тверская область — 53
Республика Саха (Якутия) — 53
Пермский край — 52
Ленинградская область — 50
Новгородская область — 50
Владимирская область — 49
Республика Адыгея — 49
Республика Башкортостан — 47
Кемеровская область — 47
Калужская область — 45
Тамбовская область — 45
Рязанская область — 44
Смоленская область — 42
Орловская область — 41
Ярославская область — 41
Республика Татарстан — 41
Республика Хакасия — 41
Амурская область — 41
Камчатский край — 41
Республика Мордовия — 40
Липецкая область — 39
Курганская область — 39
Костромская область — 37
Астраханская область — 37
Республика Алтай — 36
Кировская область — 31
Магаданская область — 28
Республика Бурятия — 26
Республика Северная Осетия — 25
Республика Марий Эл — 25
Удмуртская Республика — 22
Сахалинская область — 21
Республика Калмыкия — 20
Вологодская область — 19
Республика Ингушетия — 17
Чеченская Республика — 17
Калининградская область — 15
Севастополь — 5
Еврейская АО — 4
Республика Крым — 2
При этом бессимптомно заболевание протекает у 32,4% пациентов.
Всего по состоянию на 28 июня в РФ выявлено 634 437 случаев инфицирования коронавирусом. За весь период число летальных исходов у пациентов с COVID-19 — 9 073.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса.
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