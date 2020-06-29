Дочь Ефремова рассказала, повлияла ли на ее сексуальную ориентацию Литвинова

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Карина Бернтгольц
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Знаменитая актриса приходится крестной Анне-Марии. Накануне в сети распространились слухи, что она могла оказать влияние на свою крестницу.

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Фото, видео: Instagram @amefremova

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Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова в Instagram-сторис ответила на слухи о том, что актриса Рената Литвинова, которая приходится ей крестной, могла повлиять на сексуальную ориентацию своей крестницы. Подобные сплетни возникли после того, как Анна-Мария поучаствовала в программе на федеральном канале, где призналась, что может испытывать влечение к девушкам и иногда говорит о себе в мужском роде.

«Крестная на мою ориентацию повлияла никак. Я познакомилась с Ренатой гораздо позднее, чем осознала свою ориентацию. Первое влечение к девочкам почувствовал в детском саду», — рассказала дочь Ефремова подписчикам в соцсети.

Instagram @amefremova

К слову, заявление о нетрадиционной сексуальной ориентации — не первое, что удивило пользователей в поведении Анны-Марии. Накануне 19-летняя девушка призналась, что думает о жизни после смерти и собственных психических расстройствах.

Тем временем ее отец ожидает суда после ДТП в центре Москвы. Сев за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов устроил аварию, в которой погиб человек. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пути Анны-Марии Ефремовой к осознанию небинарности и гомосексуальности.

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