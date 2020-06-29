У бессимптомных больных антитела к коронавирусу исчезают через две недели
Ученые из Китая анализировали роль таких пациентов в формировании коллективного иммунитета.
Фото: www.globallookpress.com © McPHOTOf
Китайские исследователи выяснили, что бессимптомно переболевшие коронавирусом люди гораздо быстрее теряют «иммунитет» к новому штамму COVID-19. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».
В исследовании участвовали жители округа Ваньчжоу. В процессе выяснилось, что если у человека не было ни температуры, ни кашля, но при этом тест на COVID-19 положительный, то антитела выделяются в меньшем объеме и исчезают в течение примерно двух недель.
Более того, бессимптомные больные дольше являются заразными — около 19 дней, в сравнении с двумя неделями у обычных зараженных.
Исследование указывает, что бессимптомный COVID-19 не менее опасен, а также может приводить к бесконтрольному распространению инфекции.
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