Германия ждет решения США по санкциям против «Северного потока — 2»
При этом отношение Берлина к экстерриториальным ограничениям Вашингтона остается неизменным, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Фото: www.globallookpress.com © Stefan Sauer
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт во время брифинга в Берлине рассказал об отношении Германии к санкциям США против газопровода «Северный поток — 2». По словам Зайберта, Правительство не изменило своей позиции относительно политики Вашингтона и ждет принятия Конгрессом окончательного решения.
Ранее официальный Берлин сообщал, что рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза в ответ на возможные дополнительные санкции Вашингтона против российского газопровода, так как они могут затронуть не только европейские компании и банки, но и многие правительственные организации.
«Северный поток — 2» — российский газопровод, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров, проходящих от России через побережья Балтийского моря до Германии. Против него активно выступают США, которые ввели первый пакет санкций в декабре прошлого года, а также Украина и некоторые европейские страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам немецкого издания Die Welt, «Газпром» может обойти ограничительные меры Вашингтона и практически закончил строительство газопровода.
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