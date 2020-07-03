Адвокат: уже готовы три гражданских иска к Михаилу Ефремову
Добровинский сообщил, что ни один из его подзащитных не соглашался на досудебную денежную компенсацию.
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Правозащитник Александр Добровинский, который в суде представляет интересы родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя, заявил, что его доверители подготовили гражданские иски. Об этом рассказывает ТАСС.
Так Добровинский отреагировал на слова адвоката Ефремова, который сообщил, что один из родственников Захарова готов принять деньги в рамках досудебного урегулирования. Добровинский отметил, что даже если старший сын согласился на компенсацию, позиция остальных потерпевших: вдовы, брата и другого сына, остается неизменной.
Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев удивился количеству потерпевших в деле знаменитого актера. Он предположил, что родственники Сергея Захарова не до конца понимают российское законодательство, согласно которому общая сумма компенсации остается неизменной, каким бы большим не было число признанных судом пострадавших.
Аварию в центре Москвы звезда театра «Современник» устроил 8 июня. Сев пьяным за руль, Михаил Ефремов не справился с управлением и на огромной скорости протаранил «Газель». За рулем грузовика находился Сергей Захаров, от полученных травм утром следующего дня он скончался.
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