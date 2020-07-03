Адвокат: уже готовы три гражданских иска к Михаилу Ефремову

|
Максим Чугункин
33

Добровинский сообщил, что ни один из его подзащитных не соглашался на досудебную денежную компенсацию.

Адвокат: уже готовы три гражданских иска к Михаилу Ефремову

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Правозащитник Александр Добровинский, который в суде представляет интересы родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя, заявил, что его доверители подготовили гражданские иски. Об этом рассказывает ТАСС.

Так Добровинский отреагировал на слова адвоката Ефремова, который сообщил, что один из родственников Захарова готов принять деньги в рамках досудебного урегулирования. Добровинский отметил, что даже если старший сын согласился на компенсацию, позиция остальных потерпевших: вдовы, брата и другого сына, остается неизменной.

Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев удивился количеству потерпевших в деле знаменитого актера. Он предположил, что родственники Сергея Захарова не до конца понимают российское законодательство, согласно которому общая сумма компенсации остается неизменной, каким бы большим не было число признанных судом пострадавших.

Аварию в центре Москвы звезда театра «Современник» устроил 8 июня. Сев пьяным за руль, Михаил Ефремов не справился с управлением и на огромной скорости протаранил «Газель». За рулем грузовика находился Сергей Захаров, от полученных травм утром следующего дня он скончался.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
2 июл
«Хожу к психологу»: Никита Ефремов признался, что принимал стимуляторы
1 июл
Адвокат удивлен количеству потерпевших в деле Михаила Ефремова
30 июн
Дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации
30 июн
«Он шел к этому»: Худрук МХАТа возложил на общество часть вины Ефремова
30 июн
«Очень больной человек»: экс-супруга Ефремова назвала свою версию пьяного ДТП в Москве
29 июн
Адвокат Ефремова рассказал, как актер проводит время под домашним арестом
29 июн
На что будет жить многодетная семья Ефремова, если он окажется в тюрьме?
29 июн
Дочь Ефремова рассказала, повлияла ли на ее сексуальную ориентацию Литвинова
27 июн
«Политическое» заявление Ефремова: актер обратился к публике через адвоката
27 июн
«Очень зависимый человек»: Харатьян об алкоголизме своего друга Ефремова

Читайте также

+21° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.52
0.08 79.52
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Дочь Малафеева: «Мне противно смотреть на себя»
13:25
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституции
13:11
Опасна ли вспышка бубонной чумы в Монголии? Объяснил инфекционист
13:02
Проверьте себя: А вы бы сдали ЕГЭ-2020?
13:00
Адвокат: уже готовы три гражданских иска к Михаилу Ефремову
12:50
ЕГЭ стартовал. Первыми экзамен сдали школьники Владивостока

Сейчас читают

Диспетчеры ростовского аэропорта были заняты болтовней во время опасного сближения самолетов
«Там была казарма»: Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок