Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП

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Игорь Рязов
Срочная новость 408

По информации 5-tv.ru, защита известного актера может настаивать, что за рулем у него случился припадок.

Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов может попытаться избежать наказания за участие в смертельном ДТП с помощью диагноза абсансная эпилепсия. Как стало известно 5-tv.ru, защита артиста может настаивать, что за рулем у него случился припадок.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что заявил, что подзащитный отказывается признавать свою вину. А что послужило мотивацией к принятию данного решения — доподлинно неизвестно.

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