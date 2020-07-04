Адвокат Ефремова опроверг прекращение расследования по ДТП с актером

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о прекращении уголовного дела по «пьяному» ДТП с актером. Накануне об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Интерфакс. Однако в интервью 5-tv.ru правозащитник звезды отечественного кино не подтвердил эти данные.

«Нет еще», — ответил Пашаев на вопрос о завершении расследования уголовного дела.

В то же время, как ранее писал 5-tv.ru, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объем которого, по его словам, составляет пять томов.