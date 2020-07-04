Адвокат Ефремова опроверг прекращение расследования по ДТП с актером
В интервью 5-tv.ru Эльман Пашаев сообщил, что данная информация не соответствует действительности.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о прекращении уголовного дела по «пьяному» ДТП с актером. Накануне об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Интерфакс. Однако в интервью 5-tv.ru правозащитник звезды отечественного кино не подтвердил эти данные.
«Нет еще», — ответил Пашаев на вопрос о завершении расследования уголовного дела.
В то же время, как ранее писал 5-tv.ru, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объем которого, по его словам, составляет пять томов.
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