Расследование уголовного дела по ДТП с актером Ефремовым завершено
В то же время адвокат звезды опроверг информацию об окончании следственных мероприятий.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, севшего в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль и устроившего в центре Москвы смертельное ДТП, завершено. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник.
«В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — цитирует его агентство.
В то же время адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о прекращении следственных мероприятий. А правозащитник семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объем которого, по его словам, составляет пять томов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ефремов отказал признать свою вину в смертельном ДТП. В свою очередь адвокат Сергей Жорин назвал при большом количестве доказательств подобные высказывания крайне неубедительными.
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