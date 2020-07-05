«Не марсиане»: Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев представил доказательства того, что за рулем Jeep Grand Cherokee в момент смертельной аварии находился Михаил Ефремов.

Журналист показал результаты экспертизы МВД в эфире своей передачи на YouTube во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП Александром Добровинским. Из документа следует, что на водительской подушке безопасности внедорожника найдены следы ДНК актера, а именно пот и эпителиальные клетки.

В свою очередь, Добровинский заявил, что из данного сообщения явственно следует, что за рулем внедорожника находился сам актер.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Добровинский подтвердил информацию о завершении расследования обстоятельств «пьяного» ДТП с участием Михаила Ефремова. По его словам, в скором времени потерпевшая сторона начнет ознакомление с материалами дела. В то же время, адвокат заслуженного артиста Эльман Пашаев опроверг соответствующую информацию.