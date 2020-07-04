Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова подтвердил информацию о завершении расследования

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 147

В интервью 5-tv.ru Александр Добровинский сообщил, что потерпевшая сторона приступает к ознакомлению с материалами дела.

Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова подтвердил в интервью 5-tv.ru информацию о завершении расследования обстоятельств аварии. По словам правозащитника, потерпевшая сторона вскоре начнет знакомиться с материалами дела, что означает прекращение следственных мероприятий.

«Нас вызывают на следующей неделе, по-моему, во вторник. Есть такая статья 216 — „Ознакомление потерпевших с материалами дела“. Это значит, что дело завершается», — отметил юрист в экслюзивном интервью 5-tv.ru.

В то же время ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг соответствующую информацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ефремов отказал признать свою вину в смертельном ДТП. В свою очередь адвокат Сергей Жорин назвал при большом количестве доказательств подобные высказывания крайне неубедительными.

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