«Он столкнется с многими проблемами»: диетолог о минусах диеты Фадеева

Методику похудения Максима Фадеева раскритиковала известный врач-диетолог Инна Кононенко, пишет МК. Ранее 52-летний музыкальный продюсер и композитор заявил, что за год сбросил 100 килограммов. По его заверениям, для этого достаточно утром, днем и вечером выпивать перед едой 600 миллилитров горячей воды. Специалист же заключает: за такой срок одной водой центнер не сбросишь.

«Думаю, с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей не возникало бы проблем с лишней массой тела. Максим Фадеев мог скомбинировать — помимо диеты сделать липосакцию, уменьшить размер желудка. При уменьшенном желудке сначала человек действительно ест меньше, но через некоторое время возвращается к прежней норме. В итоге такие люди снова приходят к диетологу», — сказала Кононенко.

По словам эксперта, человек может сбросить около 50 килограммов за год без негативных последствий для организма. Но даже при умеренной диете пациент вместе с врачом должен постоянно контролировать состояние здоровья — сдавать анализы крови по 45 показателям, делать УЗИ брюшной полости хотя бы раз в четыре месяца. В случае с Фадеевым экстремальное похудение чревато печальным исходом.

«Он обязательно столкнется со многими проблемами. Масса тела — это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ. Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, в суставах, приводить к воспалению подагры. Многие пациенты находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен. В крови повышается содержание триглицеридов — липидов, в виде которых организм запасает лишние калории. Это я рисую предположительный портрет болезней Фадеева», — констатировала диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что похудевший Фадеев ответил на совет «перестать жрать».