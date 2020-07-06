«Я видел экспертизу»: Добровинский прокомментировал высказывания защиты о невиновности Ефремова

У адвоката потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова нет сомнений, что именно актер находился за рулем автомобиля, выскочившего 8 июня на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. Об этом заявил Александр Добровинский, комментируя некоторые высказывания защитника Ефремова Эльмана Пашаева.

«Слушайте, я видел экспертизу, которая говорит, что эйрбэг (надувная подушка безопасности — Прим.ред.), который выскочил из-под руля водителя, и в который стукнулся, тюкнулся Ефремов, на нем остались эпителии и жировые отделения обвиняемого, то есть Михаила Олеговича Ефремова», — подчеркнул Добровинский в интервью ФАН.

Кроме того, по словам юриста, в пользу того, что за рулем был именно Ефремов, свидетельствуют и записи со всех камер наблюдения.

«Он был в машине один. И был за рулем. Это все от лукавого», — опроверг Добровинский слова Пашаева.

Адвокат также еще раз подтвердил, что расследование уголовного дела в отношении артиста завершено.

«Завтра идем знакомиться с делом. Есть такая 216-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая говорит о том, что представители потерпевшей стороны имеют право ознакомиться с делом, когда оно заканчивается», — сказал Добровинский.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что расследование уголовного дела еще продолжается. Он также, не вдаваясь в подробности, сообщил, что актер отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП. По словам Пашаева, в аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, участвовала машина Ефремова, а в салоне актер мог быть и не один.