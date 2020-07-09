СК опубликовал кадры задержания губернатора Хабаровского края

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Нюра Незванова
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В отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: СК РФ, 5-tv.ru

Следственный комитет опубликовал кадры задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.

СК РФ намерен в ближайшее время предъявить обвинение градоначальнику и добиваться в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также сообщается, что кроме Фургала ранее прошли задержания и аресты четверых активных участников организованной группы. Им уже предъявлены обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании главы Хабаровского края.

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