СК опубликовал кадры задержания губернатора Хабаровского края

Следственный комитет опубликовал кадры задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.

СК РФ намерен в ближайшее время предъявить обвинение градоначальнику и добиваться в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также сообщается, что кроме Фургала ранее прошли задержания и аресты четверых активных участников организованной группы. Им уже предъявлены обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании главы Хабаровского края.