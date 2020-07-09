Стали известны детали уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края

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Светлана Александрова
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Сергей Фургал был задержан следователями утром 9 июля. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийства бизнесменов.

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Фото, видео: СК РФ

Задержанию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предшествовала длительная совместная работа Следственного комитета РФ и ФСБ.

Как стало известно 5-tv.ru, на протяжении полутора-двух лет центральный аппарат СКР регулярно запрашивал у регионального следственного управления материалы по нескольким уголовным делам, расследование по которым было приостановлено. В частности, речь идет об убийстве партнера Фургала Олега Булатова, а также предпринимателей Евгения Зори и Романа Сандалова.

Первый вместе с Фургалом был совладельцем ООО «ВЭС-маркетинг», на сегодняшний день уже ликвидированного. Со вторым Фургал судился за производственное помещение. Третий был расстрелян после конфликта с сотрудниками принадлежавшей Сергею Фургалу металлобазы ООО «Миф-Хабаровск». События, о которых идет речь в уголовном деле, происходили в 2004–2005 годах практически по одному и тому же сценарию, и до сих пор считались нераскрытыми.

Роман Сандалов был застрелен в октябре 2004 года, киллер был задержан, и ниточка расследования привела следователей к Сергею Фургалу, однако бизнесмену удалось избежать наказания.

Евгения Зорю застрелили через несколько дней после Сандалова. Убийца стрелял в него не менее восьми раз. И вновь в поле зрения следователей попал Сергей Фургал, а также его партнеры Николай Мистрюков и Олег Булатов. Однако им удалось отвести от себя подозрения, а в конце января 2005 года Олег Булатов был обнаружен мертвым.

Только в 2019 году по подозрению к причастности к этим преступлениям был задержан бывший бизнес-партнер губернатора Хабаровского края, экс-депутат краевой Думы Николай Мистрюков.

Сейчас же при расследовании в отношении Фургала к оперативному сопровождению были допущены сотрудники местного управления ФСБ, однако все работавшие по этому делу следователи были из Центрального аппарата СК РФ.

Следователи пришли за Сергеем Фургалом 9 июля. 5-tv.ru публиковал кадры задержания. Сообщалось также, что подозреваемого в организации убийств главу региона собираются доставить в Москву.

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