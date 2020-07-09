В пресс-службе правительства Хабаровского края высказались о назначении врио губернатора

Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо задержанного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала может только глава государства. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Врио губернатора может назначить только президент. Назначать исполняющего обязанности председателя правительства — прерогатива губернатора», — цитирует пояснение пресс-службы Интерфакс.

Между тем в хабаровском Избиркоме назвали возможную дату выборов нового губернатора. В случае отстранения от должности Сергея Фургала голосование состоится осенью 2021 года.

«Выборы — в сентябре 2021 года. Сроки будут назначены в июне 2021 года, одновременно с выборами депутатов Госдумы. За 90-100 дней будут назначены выборы», — цитирует РИА Новости заместителя председателя Избркома Хабаровского края Василия Агуленко.

Представитель ЛДПР Сергей Фургал возглавил край в 2018 году, победив во втором туре выборов действующего на тот момент главу региона Вячеслава Шпорта. Он набрал тогда почти 70% голосов. До этого Фургал был депутатом Госдумы РФ пятого, шестого и седьмого созывов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля. Он подозревается в организации убийств предпринимателей.