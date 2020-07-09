Задержанный за убийство Фургал подозревается и в других преступлениях

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Марина Неруцких
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Губернатор Хабаровского края проверяется на причастность к другим особо тяжким злодеяниям.

Фото, видео: ТАСС / СК РФ

Задержанный за убийство губернатор Хабаровского края подозревается и в других преступлениях. Правоохранительные органы проверяют  Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким злодеяниям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в  Амурской области. 

В настоящее время в уголовном деле, возбужденном в отношении чиновника имеются как минимум три эпизода убийств и покушения на убийство. О задержании Сергея Фургала стало известно в ночь с 8 на 9 июля. 

Как сообщал 5-tv.ru, по делу кроме губернатора Хабаровского края ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым уже предъявлены обвинения.

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