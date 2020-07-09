Показания на Фургала дали соучастники инкриминируемых ему убийств

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Алина Потёмкина
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О ходе расследования уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; YouTube / СК РФ

В Следственном комитете России рассказали о расследовании уголовного дела в отношении задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, на задержанного чиновника, как организатора серии убийств и покушений на убийство, указали задержанные ранее фигуранты уголовного дела.

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края», — сообщила Петренко.

В настоящий момент Сергея Фургала привезли в Москву для проведения следственных действий. В скором времени ему предъявят обвинение. В качестве меры пресечения следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора.

В отношении Фургала возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют убийство и организацию покушений на убийство. Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля. Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания главы региона.

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