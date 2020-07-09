Видео доставки задержанного главы Хабаровского края Фургала в Москву

Следственный комитет России обнародовал видео сопровождения задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву для проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что губернатора из Хабаровска доставят в Москву. Чиновник был задержан возле своего дома 9 июля. В отношении Фургала возбуждено уголовное дело по организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанный за убийство Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.