Кремль сообщит, если будет принято решение об увольнении Фургала
Соответствующее распоряжение Владимир Путин может сделать на основании следственных материалов.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Если решение об увольнении задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет принято, то Кремль об этом сообщит. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам,соответствующее распоряжение Владимир Путин может сделать на основании следственных материалов.
«Служба докладывает президенту в установленном порядке. Мне задавали много вопросов об увольнении по недоверию. Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которое предоставит следствие, мы вас проинформируем», — отметил официальный представитель Кремля.
Губернатор Хабаровского края Сергей был задержан в четверг, 9 июля, возле его дома. СК возбудил в отношении Фургала уголовное дело, его подозревают в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что показания на Фургала дали соучастники инкриминируемых ему убийств.
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