Сергей Фургал арестован
Глава региона подозревается в организации ряда расправ с бизнесменами в Хабаровском крае.
Фото: 5-tv.ru
Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арест. Он отправлен под стражу до 9 сентября. Чиновник подозревается в убийстве и организации покушения на убийство.
Днем ранее Следственный комитет предъявил обвинение главе региона. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса, которые включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.
Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. Его подозревают в убийстве и организации покушений на убийства ряда бизнесменов в Хабаровском крае. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.
Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал.
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