Сергей Фургал арестован

Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арест. Он отправлен под стражу до 9 сентября. Чиновник подозревается в убийстве и организации покушения на убийство.

Днем ранее Следственный комитет предъявил обвинение главе региона. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса, которые включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.

Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. Его подозревают в убийстве и организации покушений на убийства ряда бизнесменов в Хабаровском крае. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал.