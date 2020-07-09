Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
Задержанные являются парламентариями в Думе Хабаровского края.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Сергей Фургал был задержан в четверг, 9 июля, возле своего дома в Хабаровске. 5-tv.ru публиковал кадры задержания. Сразу после этого чиновника отправили в Москву.
Задержанию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предшествовала длительная совместная работа Следственного комитета РФ и ФСБ.
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