Фургал не признал вину в организации убийств

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Алина Потёмкина
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Губернатор Хабаровского края заявил, что не понимает причины его задержания.

Фургал не признал вину в организации убийств

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Тема:
Арест Сергея Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

По данным информатора, во время задержания чиновник заявил, что не понимает, с чем связан интерес к его персоне со стороны следственных органов.

«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — сказал источник.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и препровожден в Москву. Его подозревают в организации ряда покушений на убийство и расправах с бизнесменами в регионе. Преступления, которые вменяют главе Хабаровского края, относятся к 2004–2005 годам. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в рамках уголовного дела против Фургала задержаны также два депутата от ЛДПР. Чиновника по прилету в столицу тут же доставили в Следственный комитет РФ для дачи показаний.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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