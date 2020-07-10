Обыски прошли у пяти членов ЛДПР в Хабаровском крае
Ранее главе региона предъявили обвинение в организации убийств и покушении.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Обыски провели у пяти членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.
Сообщается также, что в доме губернатора Хабаровского края также побывали правоохранители.
Ранее СК РФ предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса. Все они включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.
Чиновника задержали возле его дома 9 июля. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.
Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал.
- 10 июл
- Кровавое прошлое? Какие доказательства причастности Фургала к преступлениям нашли силовики
- 10 июл
- «Макароны с рыбой»: Как содержат и чем кормят задержанного главу Хабаровского края
- 9 июл
- Губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину в инкриминируемых преступлениях
- 9 июл
- Неприкасаемых нет: главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства
- 9 июл
- Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере
- 9 июл
- При Фургале Хабаровский край упал в инвестрейтинге на 45 позиций
- 9 июл
- Следком предъявил обвинение Сергею Фургалу
- 9 июл
- Богатое криминальное прошлое Фургала: Как губернатор избавлялся от неугодных ему бизнесменов
- 9 июл
- Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР после задержания Фургала
- 9 июл
- Фургал не признал вину в организации убийств
Читайте также
72%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?