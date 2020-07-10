Обыски прошли у пяти членов ЛДПР в Хабаровском крае

Обыски провели у пяти членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.

Сообщается также, что в доме губернатора Хабаровского края также побывали правоохранители.

Ранее СК РФ предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса. Все они включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.

Чиновника задержали возле его дома 9 июля. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал.