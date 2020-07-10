«Не было политики»: Адвокат Фургала прокомментировал решение суда

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 64

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу Хабаровского края.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нет политической составляющей. Об этом заявил адвокат главы региона Борис Кожемякин.

«Что касается политики: была политика, не было политики, мы говорим о фактических обстоятельствах. Речь идет об убийстве людей. Мы будем строить свою защиту не на политике», — подчеркнул правозащитник.

Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения Сергея Фургала арест. Однако, по словам юриста, приговор будет обжалован. Защита губернатора намерена подать апелляцию в суд. По словам Кожемякина, он просил суд избрать губернатору любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Басманный суд рассматривал ходатайство следствия об аресте губернатора в закрытом режиме.

«В постановлении судьи Карпова изложено все правильно, подробно. Мы присоединились к позиции подзащитного оставить на усмотрение судьи закрытый статус процесса», — прокомментировал проведение процедуры адвокат Фургала.

Днем ранее Следственный комитет предъявил обвинение главе региона. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса, которые включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.

Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. Его подозревают в убийстве и организации покушений на убийства ряда бизнесменов в Хабаровском крае. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Тема:
Арест Сергея Фургала
10 июл
Сергей Фургал арестован
10 июл
«Давление не оказывается»: общественники сообщили об условиях содержания Фургала в СИЗО
10 июл
Участники процесса по делу Сергея Фургала находятся под госзащитой
10 июл
Видео: Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в Басманный суд Москвы
10 июл
Обыски прошли у пяти членов ЛДПР в Хабаровском крае
10 июл
Кровавое прошлое? Какие доказательства причастности Фургала к преступлениям нашли силовики
10 июл
«Макароны с рыбой»: Как содержат и чем кормят задержанного главу Хабаровского края
9 июл
Губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину в инкриминируемых преступлениях
9 июл
Неприкасаемых нет: главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства
9 июл
Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере

Читайте также

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
71.23
0.35 80.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
«С днем рождения, папочка»: Денис Клявер выложил трогательное фото с Ильей Олейниковым
16:13
Видео: Машина ДПС застряла под колесами самосвала в массовом ДТП под Петербургом
16:08
Лесные пожары в Якутии угрожают спалить несколько поселков — огненное видео
15:59
«Пощади! Я таю!» — Тина Кароль в бюстгальтере устроила «пожар»
15:52
Мишустин посетил завод по производству углеродного волокна в ходе рабочего визита в Татарстан
15:27
На Украине определили женщину с самой большой натуральной грудью

Сейчас читают

Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок