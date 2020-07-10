«Не было политики»: Адвокат Фургала прокомментировал решение суда

В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нет политической составляющей. Об этом заявил адвокат главы региона Борис Кожемякин.

«Что касается политики: была политика, не было политики, мы говорим о фактических обстоятельствах. Речь идет об убийстве людей. Мы будем строить свою защиту не на политике», — подчеркнул правозащитник.

Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения Сергея Фургала арест. Однако, по словам юриста, приговор будет обжалован. Защита губернатора намерена подать апелляцию в суд. По словам Кожемякина, он просил суд избрать губернатору любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Басманный суд рассматривал ходатайство следствия об аресте губернатора в закрытом режиме.

«В постановлении судьи Карпова изложено все правильно, подробно. Мы присоединились к позиции подзащитного оставить на усмотрение судьи закрытый статус процесса», — прокомментировал проведение процедуры адвокат Фургала.

Днем ранее Следственный комитет предъявил обвинение главе региона. Ему инкриминируется совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса, которые включают обвинение в покушение на убийство и организацию убийств.