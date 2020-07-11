«Это что-то небывалое»: синоптики объяснили погодные аномалии в России

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Марина Неруцких
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Проливные дожди и угрозы формирования смерчей, лето в этом году щедро «балует» россиян природными катаклизмами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / Саня Корчага

Тема:
Погода

Аномальная жара на юге России; подмосковная Руза, ушедшая под воду после прорыва дамбы, не выдержавшей мощного ливня; засуха на Урале и в Западной Сибири, — все это последствия глобального потепления, считают синоптики.

Все происходящее ныне — последствия изменения климата, меняющие движение воздушных масс в атмосфере. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, циркуляция должна происходить с запада на восток — это закон. Но неравномерное глобальное потепление неумолимо ставит все с ног на голову: на экваторе климат меняется мало — на доли десятых, сотых градуса за несколько лет. А вот на полюсе, в высоких широтах, изменения гораздо серьезнее.

При таком неоднородном процессе веками устоявшиеся зональные движения воздушных масс с запада на восток переходят в меридиональные — с севера на юг и с юга на север.

«За счет меридиональных процессов все чаще и чаще возникают антициклоны в высоких широтах. 20 июня была невероятная жара в Верхоянске — плюс 38 градусов! Это что-то небывалое!» — напоминает Роман Вильфанд.

Все это — результат установившегося антициклона, отмечает синоптик.

«А это полюс холода Северного полушария: самая низкая температура, которая была там зафиксирована, — минус 68,8 градуса. И вот, пожалуйста, плюс 38 градусов. Фантастически высокая температура! События, которых раньше не было, встречаются все чаще», — подчеркивает эксперт.

То, что происходит в эти дни на территории России — это «проделки» влажных масс, который чаще всего приходит из Атлантики, поясняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Обычно, проходя над континентом, он высыхает — больше осадков выпадает в Европе и в меньшей степени на Урале.

«Но бывают ситуации, когда в том или ином месте континента возникают блокирующие антициклоны. Мы помним, как в 2010 году стояла жара в европейской части России, но при этом Европу заливало еще сильнее, чем сейчас нас. Все, что приходило из Атлантики, упиралось в непробиваемую стену антициклона и выливалось на подступах к нему. Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность», — поясняет эксперт.

По словам Старкова, так как сейчас в Поволжье и на Урале стоит жаркая погода, а с запада приходит более прохладный воздух, то из-за увеличивающегося контраста температуры, резче обозначаются линии атмосферных фронтов, создается сильная грозовая облачность. Результат всего этого наблюдался на территории России во вторник и среду, поясняет метеоролог.

Специалисты склоняются к мнению, что нынешнее лето особо аномальным не назовешь — всего лишь чуть жарче и немного дождливее, однако в будущем, уверены синоптики, погодные катаклизмы будут случаться все чаще и к этому надо быть готовыми.

Ранее 5-tv.ru публиковал огненное видео, на котором лесные пожары в Якутии угрожают спалить несколько поселков.

Тема:
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