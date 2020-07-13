В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что въезжающие на территорию РФ должны будут подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус. Для этих целей достаточно предъявить медицинский документ на русском или английском языках. Помимо прочего, в постановлении говорится, что прибывающие в страну обязаны сдать анализы за три дня до поездки.

Граждане России могут предъявить должностным лицам, осуществляющим санитарно-эпидемиологический контроль, уже готовые результаты тестов на COVID-19 или сдать пробы по месту жительства в течение трех дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц.