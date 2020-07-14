«Он не соображал»: адвокат «оправдал» Ефремова, пытавшегося дать взятку после ДТП

Банальным «хайпом» назвал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев видео, где устроивший смертельное ДТП актер якобы пытается дать взятку полицейским. Ранее соответствующие кадры опубликовала в сети ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

Как следует из ролика, известный актер предпринял попытку «урегулировать конфликт», предложив стражам порядка определенную сумму в обмен на свободу.

«Во время ДТП он (Михаил Ефремов — Прим. ред.) вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — прокомментировал увиденное в беседе с РБК Пашаев.

Ранее правозащитник акцентировал внимание, что в момент аварии актер явно был не в себе, поэтому «абсолютно ничего не помнит». Вместе с тем Эльман Пашаев напомнил, что обвинительный приговор Михаилу Ефремову может вынести только суд, следовательно, окружающим стоит быть осторожнее в своих догадках. В свою очередь сам актер вину в причастности к смерти человека не признает.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о высказываниях адвоката Михаила Ефремова защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский.