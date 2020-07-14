«Он не соображал»: адвокат «оправдал» Ефремова, пытавшегося дать взятку после ДТП

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Виктория Андреева
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Юрист Эльман Пашаев настаивает на невиновности артиста в смертельной аварии.

«Он не соображал»: адвокат «оправдал» Ефремова, пытавшегося дать взятку после ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Россия-1; РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Банальным «хайпом» назвал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев видео, где устроивший смертельное ДТП актер якобы пытается дать взятку полицейским. Ранее соответствующие кадры опубликовала в сети ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

Как следует из ролика, известный актер предпринял попытку «урегулировать конфликт», предложив стражам порядка определенную сумму в обмен на свободу.

«Во время ДТП он (Михаил Ефремов — Прим. ред.) вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — прокомментировал увиденное в беседе с РБК Пашаев.

Ранее правозащитник акцентировал внимание, что в момент аварии актер явно был не в себе, поэтому «абсолютно ничего не помнит». Вместе с тем Эльман Пашаев напомнил, что обвинительный приговор Михаилу Ефремову может вынести только суд, следовательно, окружающим стоит быть осторожнее в своих догадках. В свою очередь сам актер вину в причастности к смерти человека не признает.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о высказываниях адвоката Михаила Ефремова защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский.

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