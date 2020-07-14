Трое российских военнослужащих ранены после нападения боевиков в Сирии

Террористы подорвали автомобиль российских военных во время совместного патрулирования с Турцией зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

Известно, что ранения получили трое военнослужащих, угрозы их жизни нет. Также повреждения получил турецкий автомобиль. Есть раненные.