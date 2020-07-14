Трое российских военнослужащих ранены после нападения боевиков в Сирии

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло в ходе совместного патрулирования с Турцией.

Трое российских военнослужащих ранены после нападения боевиков в Сирии

Фото: РИА Новости

Террористы подорвали автомобиль российских военных во время совместного патрулирования с Турцией зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

Известно, что ранения получили трое военнослужащих, угрозы их жизни нет. Также повреждения получил турецкий автомобиль. Есть раненные.

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