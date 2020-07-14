Нападение произошло во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @JadYateem

Тема:
Война в Сирии

В сети распространилось видео подрыва российской колонны военных в Сирии. Нападение произошло во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4. В российском Минобороны подтвердили подлинность картинки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ранения получили трое военнослужащих России. Они были доставлены на базу Хмеймим, где им оказали необходимую помощь. Также есть раненые с турецкой стороны.

«14 июля с. г. около 8.50 мск в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе н. п. Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб, на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

В настоящее время патрулирование данного района прекращено. Ведется расследование.

 

Тема:
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