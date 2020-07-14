Видео подрыва российской колонны военных в Сирии
Нападение произошло во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @JadYateem
В сети распространилось видео подрыва российской колонны военных в Сирии. Нападение произошло во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4. В российском Минобороны подтвердили подлинность картинки.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ранения получили трое военнослужащих России. Они были доставлены на базу Хмеймим, где им оказали необходимую помощь. Также есть раненые с турецкой стороны.
«14 июля с. г. около 8.50 мск в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе н. п. Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб, на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).
В настоящее время патрулирование данного района прекращено. Ведется расследование.
- 14 июл
- Трое российских военнослужащих ранены после нападения боевиков в Сирии
- 14 июл
- В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах России боевики
- 13 июл
- Евгений Примаков рассказал о целях гуманитарной внешней политики России
- 13 июл
- Евгений Примаков назвал главную задачу России на Украине и в Сирии
- 10 июл
- Моряки России и Сирии провели совместные учения — зрелищное видео
- 9 июл
- Разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии
- 9 июл
- Совбез ООН отверг предложенную Россией резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию
- 8 июл
- Россия предложила оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
- 7 июл
- Битва за урожай: как сирийские пожарные спасают свои земли от огня — видео
- 24 июн
- Российские и сирийские военные примут участие в Параде на авиабазе Хмеймим
Читайте также
60%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?