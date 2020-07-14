Как в Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала в Хабаровске?

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Карина Бернтгольц
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что эксцессов удалось избежать.

Фото, видео: ТАСС / Пустовит Евгения, 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

В Кремле отреагировали на несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в совершении ряда преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, главу региона подозревают в убийстве и организации покушения на убийство предпринимателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при ответе на вопросы журналистов рассказал, как власти оценивают события, происходящие в Хабаровском крае.

«Слава Богу, что это обошлось без каких-то эксцессов и провокаций. Это очень важно. Вы знаете, обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций. Славу Богу, что их не было. С другой стороны, подобные акции сейчас, когда мы находимся на выходе из эпидемии, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. <…> Понимаем эмоциональный посыл жителей, но обвинения против Фургала очень серьезны, надо набраться терпения и ждать суда», — заключил представитель Кремля.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал, возглавивший регион в 2018 году, 9 июля был задержан в Хабаровске и отправлен в Москву. 10 июля губернатора доставили в Басманный суд столицы для избрания меры пресечения. В результате предварительного заседания по делу было решено отправить Сергея Фургала под арест сроком на два месяца.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, к каким преступлениям может быть причастен глава Хабаровского края Сергей Фургал и причем тут «битва за металл».

Тема:
Арест Сергея Фургала
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