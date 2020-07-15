В ОНК заявили об онкологическом заболевании у фигуранта дела Фургала

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Карина Бернтгольц
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По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии, Николай Мистрюков не получает должного лечения в СИЗО «Лефортово».

В ОНК заявили об онкологическом заболевании у фигуранта дела Фургала

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Арест Сергея Фургала

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила об онкологическом заболевании у одного из фигурантов дела Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство и организации покушения на убийство. По словам представителя ОНК, у Николая Мистрюкова диагностирован рак, однако он не получает должного лечения в СИЗО «Лефортово».

«По его словам, должного лечения в СИЗО он не получает, в частности, ему не дают обезболивающих. Также он пожаловался на то, что он ослеп на один глаз, второй тоже начинает терять зрение. У Мистрюкова отслоение сетчатки», — цитирует ТАСС Меркачеву.

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы также раскрыли подробности содержания в следственных изоляторах главы Хабаровского края Сергея Фургала и советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Согласно решению суда, губернатор региона был арестован 10 июля. Сейчас он находится на карантине в СИЗО «Лефортово», где содержится к одиночной камере.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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