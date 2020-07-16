Дефиле самолетов-разведчиков и охотников за субмаринами над Невой сняли на видео

В Петербурге прошла первая репетиция воздушной части главного военно-морского парада, причем по схеме «с ходу в бой», в том смысле, что тренировались сразу над городом. По размаху и числу техники смотр в день ВМФ, 26 июля, будет масштабнее, чем 9 мая.

В морскую столицу России прибыли лучшие экипажи всех четырех флотов, так что над Невой продефилировали редкие для этой акватории самолеты-разведчики и охотники за субмаринами, которые созданы для океанских просторов. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как готовятся к главному военно-морскому параду в Петербурге. Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 26 июля — у моряков есть время для отработки всех маневров.