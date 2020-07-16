Канье Уэст официально подал заявку для участия в выборах президента США

Канье Уэст — известный рэпер и муж Ким Кардашьян — подал заявку на регистрацию в качестве участника выборов президента США. Как сообщает РБК, он заполнил необходимую для участи в президентской гонке форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США. Заявка принята к рассмотрению 15 июля.

Instagram @kanyew.est

Согласно заполненному документу, музыкант намерен баллотироваться от комитета «Канье 2020», в графе «партия» он указал BDY. Ранее в интервью Forbes Канье Уэст говорил, что не собирается представлять какую-либо из известных партий, а создаст свою собственную и назовет ее The Birthday Party (на русский язык это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка в честь дня рождения»).

Буквально за день до подачи Уэстом заявки в избирательную комиссию ряд американских СМИ сообщил, что музыкант передумал баллотироваться в президенты. Некие неназванные, близкие к семье Уэста источники пояснили, что страдающий биполярным аффективным расстройством рэпер якобы принимал решение выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост на волне очередного цикла заболевания. Однако сам он пока эти домыслы никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему американские избиратели не станут голосовать за Канье Уэста.