МИД Германии опубликовал ответ на угрозы США ввести санкции
Хайко Маас четко продемонстрировал позицию Германии по данному вопросу.
Фото: www.globallookpress.com /Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE
В Берлине жестко отреагировали на попытки США напугать европейцев санкциями, если они не перестанут поддерживать проект «Северный поток — 2», пишет РБК.
На сайте немецкого МИД было опубликовано официальное заявление его главы Хайко Мааса. Там говорится, что подобными заявлениями власти США демонстрируют полное игнорирование европейского суверенитета, раз требуют у ЕС отказаться от выгодных для экономики проектов.
«Энергетическая политика Европы ведется Европой, а не Вашингтоном», — резюмирует Маас.
Берлин назвал ошибкой угрозы со стороны американского госсекретаря Майка Помпео в адрес европейских компаний, которым пригрозили санкциями, если они продолжат поддерживать «Северный поток — 2».
Как известно, 50% всех инвестиций на условиях долгосрочного финансирования в строительство газопровода предоставляют пять компаний: Wintershall и Uniper (Германия), Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция).
Ранее 5-tv.ru приводил мнение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об угрозах Помпео.
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