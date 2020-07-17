В Хабаровском крае прошел торнадо — захватывающее видео

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Алина Потёмкина
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Страшную воронку над морем смогли снять на видео рыбаки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / TheYachtPhoto; YouToube @Илья Рябинин

Тема:
Погода

Рыбаки в Хабаровском крае стали свидетелям нетипичного для Дальнего востока природного явления. Возле населенного пункта Джаорэ они наблюдали торнадо. Буйство стихии издалека удалось снять на видео.

По словам автора ролика, Ильи Рябинина, такого в родном крае раньше не было. Любопытно, что рыбаки застали не только сам смерч, но и смогли увидеть, как огромная воронка в небе постепенно рассасывается, превращаясь в обычные грозовые тучи. Опасность прошла стороной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фотографу из Канады удалось снять в Ирландии редкое природное явление. Мужчина зафиксировал на видео самый опасный вид грозовых облаков — суперячейку. Эта туча представляет собой «бомбу замедленного действия», так как в любой момент она может превратиться в торнадо, сметающий все на своем пути.

Тема:
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