Посмеемся вместе: адвокат Ефремова о бедственном положении жены артиста

На вопрос 5-tv.ru о прошедшей накануне информации, что супруга находящегося под следствием актера Михаила Ефремова вкалывает на трех работах, адвокат знаменитости Эльман Пашаев от души расхохотался.

«Я думаю, что Вы также со мной можете смеяться. Не соответствует действительности», — не без юмора ответил юрист.

Он также добавил, что все следственные действия по делу о смертельном ДТП, в которое 8 июня 2020 года попал Ефремов, закончены и стороны ожидают суда.

«Мы последние ознакомились. Все закончили. Ждем суда. Наверное, в августе (передача дела в суд — Прим.ред.)», — в заключение добавил Пашаев.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в СМИ рассказали, что 49-летняя Софья Куликова вынуждена работать сразу на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Об этом изданию сообщили в окружении жены знаменитого актера. До произошедшей аварии звездный муж не раз уговаривал жену отказаться от профессии и только хранить домашний очаг и заниматься воспитанием детей. Но Софья не пошла на поводу у артиста.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.