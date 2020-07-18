Град размером с перепелиное яйцо накрыл Свердловскую область

Неожиданные осадки в виде грозы и града накрыли Свердловскую область. Как рассказывают местные жители, основной удар пришелся на Алапаевский район.

О вероятном ухудшении погоды накануне местных жителей предупредило МЧС. По их данным, в некоторых районах области ожидался шквальный ветер до 25-27 м/с, дожди и грозы. В итоге к этому списку добавился град, а размеры льдинок достигали перепелиного яйца.

E1.RU Виктория

По словам местных жителей, град начался буквально на глазах. Несмотря на то, что гроза кончилась, по данным МЧС, похожие условия ожидаются и завтра: ведомство просит свердловчан быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обрушившихся на Иркутск ливнях. Оказалось, это сильнейшие за последние 20 лет дожди, и сибирский город буквально ушел под воду.