Град размером с перепелиное яйцо накрыл Свердловскую область
Согласно предварительным прогнозам метеорологов, непогода в регионе будет и завтра.
Фото: ТАСС / Karl-Josef Hildenbrand
Неожиданные осадки в виде грозы и града накрыли Свердловскую область. Как рассказывают местные жители, основной удар пришелся на Алапаевский район.
О вероятном ухудшении погоды накануне местных жителей предупредило МЧС. По их данным, в некоторых районах области ожидался шквальный ветер до 25-27 м/с, дожди и грозы. В итоге к этому списку добавился град, а размеры льдинок достигали перепелиного яйца.
По словам местных жителей, град начался буквально на глазах. Несмотря на то, что гроза кончилась, по данным МЧС, похожие условия ожидаются и завтра: ведомство просит свердловчан быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обрушившихся на Иркутск ливнях. Оказалось, это сильнейшие за последние 20 лет дожди, и сибирский город буквально ушел под воду.
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