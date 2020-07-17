Видео: Обрушившиеся на Иркутск ливни оказались сильнейшими за последние 20 лет

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Сейчас оперативные службы устраняют последствия непогоды. Сибирский город буквально ушел под воду.

Фото, видео: ТАСС / Семенов Василий, 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Иркутске устраняют последствия сильнейших за последние 20 лет ливней. Сибирский город превратился в Венецию. Дороги и подвалы залиты водой. Некоторых жителей пришлось эвакуировать из затопленных домов. Из строя вышла одна из электроподстанций — часть районов осталась без света. Экстренные службы откачивают воду с улиц.

Из-за дождей растет уровень рек и в других частях Иркутской области. Дополнительные силы спасателей перекинули в Нижнеудинский и Усольский районы. Паводок там еще не достиг критических отметок, но прогноз на ближайшие дни неутешительный. На регион снова обрушатся грозы и ливни.

А в республике Алтай из-за проливных дождей рухнул мост. Уровень воды в реке Каланегир поднялся выше трех метров — поток просто снес переправу. Несколько поселков отрезаны от большой земли.

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