Счастливой жизни не будет? Генсек ООН подвел итоги пандемии коронавируса

Внезапная пандемия COVID-19 показала, насколько иллюзорно представление стран о полной защищенности населения. Коронавирус поставил человечество на колени и показал хрупкость мира. Такое мнение о главной проблеме начала 2020 года выразил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

«COVID-19 наглядно иллюстрирует <…> несправедливость. Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени <…> микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира», — цитирует политического деятеля РИА Новости.

Генсек ООН констатировал, что в результате серьезного потрясения многие страны «откатились на несколько лет назад» в своем развитии. При этом коронавирус застал врасплох даже мировые державы: все оказались беспомощными перед угрозой.

По мнению Гутерреша, серьезного упадка экономики и прочих неприятностей можно было избежать, если долгие десятилетия не игнорировать собственные «слабости». В частности, регулярно интересоваться проблемами системы здравоохранения и своевременно их решать, устранять «пробелы» в структурном неравенстве, уделять больше времени климатическим проблемам.

«COVID-19 сравнивают с рентгеновским лучом. <…> Он высвечивает заблуждения и ложь: ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех; выдумку о том, что неоплачиваемая работа по уходу — это не работа; иллюзию того, что мы живем в пострасистском мире; миф о том, что все мы в одной лодке», — констатировал политический деятель.

А в заключение добавил, что потери, последовавшие в результате пандемии коронавируса сравнимы разве что с последствиями Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин оценил масштабы экономического кризиса из-за пандемии в стране.