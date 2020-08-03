Жаркое лето 2020 года может перейти в ледяную стужу очень холодной зимы, пишет URA.RU.

Согласно прогнозу метеоролога Екатерины Пестряковой, аномально жаркие температуры текущим летом могут привести к длинной и морозной зиме. Впрочем, наверняка это касается только районов Южного Урала, где царит континентальный климат, в частности, Челябинской области.

Континентальный климат означает, что на территории такой зоны можно наблюдать очень большую амплитуду температурных рекордов — от зимы к лету, от года к году, от утра к ночи. Поэтому в том же Челябинске зима 2020–2021 годов почти наверняка будет холодной, а в других регионах вероятность такого прогноза составляет 90%

Ранее 5-tv.ru писал, какую погоду синоптики обещают в России во второй половине лета.