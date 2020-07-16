Глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд встретился с журналистами и ответил на их вопросы о погоде на оставшиеся летние месяцы. На прохладу россиянам можно не рассчитывать, сообщают в «РИА Новости».

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — заявил Вильфанд.

Сложно дать четкий прогноз по всем регионам России, но синоптики ожидают жаркую погоду в большинстве из них. Однако она будет часто меняться, особенно к концу лета, так что нужно быть к этому готовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах погодных аномалий, которые фиксируют по всей России.