Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Алиса Старжевская
84 796

Синоптики рассказали, как высокие температуры в летний период могут отразиться на дальнейших климатических изменениях.

Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Фото: ТАСС / Пименов Роман

Тема:
Погода

Жаркое лето 2020 года может перейти в ледяную стужу очень холодной зимы, пишет URA.RU.

Согласно прогнозу метеоролога Екатерины Пестряковой, аномально жаркие температуры текущим летом могут привести к длинной и морозной зиме. Впрочем, наверняка это касается только районов Южного Урала, где царит континентальный климат, в частности, Челябинской области.

Континентальный климат означает, что на территории такой зоны можно наблюдать очень большую амплитуду температурных рекордов — от зимы к лету, от года к году, от утра к ночи. Поэтому в том же Челябинске зима 2020–2021 годов почти наверняка будет холодной, а в других регионах вероятность такого прогноза составляет 90%

Ранее 5-tv.ru писал, какую погоду синоптики обещают в России во второй половине лета.

Тема:
Погода
10 авг
Мощное наводнение накрыло Грецию — видео
10 авг
Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?
10 авг
Когда в российских регионах ожидается похолодание?
9 авг
На Сахалине появилась «уникальная» достопримечательность — «писающий Эйнштейн»
8 авг
День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
8 авг
Синоптики подсказали, где сейчас лучше всего купаться на Черном море
7 авг
Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео
7 авг
Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
7 авг
Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
7 авг
Анна Летняя. Почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку?

Читайте также

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

17:22
Рогозин предложил раскрашивать ракеты хохломой и гжелью
17:16
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
17:03
Джигурда проиграл суд по делу о «драке в казино» со Сталиным и Брежневым
16:54
Видео: самолет разбился во время выполнения пилотажной фигуры «бочка»
16:54
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака
16:51
Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич тайно родила ребенка?

Сейчас читают

Как при помощи кольца привлечь богатство, удачу и найти любовь? — совет хироманта
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок