Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов
Синоптики рассказали, как высокие температуры в летний период могут отразиться на дальнейших климатических изменениях.
Фото: ТАСС / Пименов Роман
Жаркое лето 2020 года может перейти в ледяную стужу очень холодной зимы, пишет URA.RU.
Согласно прогнозу метеоролога Екатерины Пестряковой, аномально жаркие температуры текущим летом могут привести к длинной и морозной зиме. Впрочем, наверняка это касается только районов Южного Урала, где царит континентальный климат, в частности, Челябинской области.
Континентальный климат означает, что на территории такой зоны можно наблюдать очень большую амплитуду температурных рекордов — от зимы к лету, от года к году, от утра к ночи. Поэтому в том же Челябинске зима 2020–2021 годов почти наверняка будет холодной, а в других регионах вероятность такого прогноза составляет 90%
Ранее 5-tv.ru писал, какую погоду синоптики обещают в России во второй половине лета.
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