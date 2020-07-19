В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние сутки количество инфицированных COVID-19 на планете почти достигло 260 тысяч человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Paco Freire, Cheng Min, Tang Yang, PPI ; Известия / Александр Полегенько, Зураб Джавахадзе
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рекордный прирост случаев инфицирования коронавирусом в мире. За минувшие сутки количество пациентов с COVID-19 практически достигло 260 тысяч. Жертвами пагубного воздействия заразы стали 7 360 человек.
Специалисты ВОЗ отметили, что данный суточный показатель по сути стал рекордным за все время пандемии нового внеклеточного агента.
Согласно последней статистической информации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превышает 13,8 миллиона человек. С начала пандемии COVID-19 скончались более 593 тысяч пациентов. Наибольшее число подхвативших инфекцию, как и прежде, регистрируется в Южной и Северной Америке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский вирусолог развеяла миф о самом раннем симптоме COVID-19.
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