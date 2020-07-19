Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП

Михаил Ефремов уже больше месяца находится под домашним арестом после ДТП с его участием, которое привело к гибели водителя фургона Lada Сергея Захарова. Поскольку авария случилась в момент, когда заслуженный артист находился за рулем в нетрезвом состоянии, общественность интересует, какой образ жизни он ведет теперь, после столь трагических событий. Близкий друг семьи Ефремова рассказал сайту KP.RU, как строится быт актера в домашнем заточении.

По его словам, к спиртному с тех пор артист не прикасается. Основное внимание он уделяет чтению книг. Дома у него есть изолированная комната, которую он в шутку называет «берлогой», а иногда «гадюшником».

«Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке — функционирует как надо. Проблемы у него с легкими, точнее с дыхательными путями — астма у него. Миша никогда не зашивался», — поделился друг семьи.

Общение Ефремов может вести только с адвокатом, женой Софьей Кругликовой и детьми. Супруга артиста после того, как он лишился возможности работать, как минимум на время следствия, трудится не покладая рук. Как писал ранее 5-tv.ru, 49-летняя жена Ефремова вынуждена вкалывать на трех работах, чтобы прокормить их большую семью.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер въехал в фургон Lada на Смоленской площади, выехав на встречную полосу. Он был в нетрезвом состоянии. В результате аварии скончался водитель отечественного автомобиля. Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, сейчас следственные действия по уголовному делу в отношении Ефремова завершены, стороны ждут суда.