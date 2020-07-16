Жена Михаила Ефремова вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова вынуждена работать сразу на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Как сообщает KP.RU со ссылкой на знакомых 49-летней женщины, до произошедшей аварии звездный муж не раз уговаривал жену отказаться от профессии и только хранить домашний очаг и заниматься воспитанием детей. Но Софья не пошла на поводу у артиста. Как выяснилось, не зря. После «смертельного» ДТП в центре Москвы с участием Ефремова она стала главной кормилицей. Более того, женщине пришлось задуматься о подработках.

«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо», — рассказали в окружении супруги Ефремова.

По их словам, женщина часто ходит в церковь, ежедневно передает слова поддержки своему мужу и в то же время готовится к худшему — тому, что актеру придется коротать срок за свой безответственный поступок, повлекший за собой смерть человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о высказываниях адвоката Михаила Ефремова защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский.