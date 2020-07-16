Жена Михаила Ефремова вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью
49-летней Софье Кругликовой пришлось стать главой семьи после аварии, которую устроил ее муж.
Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan
Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова вынуждена работать сразу на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Как сообщает KP.RU со ссылкой на знакомых 49-летней женщины, до произошедшей аварии звездный муж не раз уговаривал жену отказаться от профессии и только хранить домашний очаг и заниматься воспитанием детей. Но Софья не пошла на поводу у артиста. Как выяснилось, не зря. После «смертельного» ДТП в центре Москвы с участием Ефремова она стала главной кормилицей. Более того, женщине пришлось задуматься о подработках.
«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо», — рассказали в окружении супруги Ефремова.
По их словам, женщина часто ходит в церковь, ежедневно передает слова поддержки своему мужу и в то же время готовится к худшему — тому, что актеру придется коротать срок за свой безответственный поступок, повлекший за собой смерть человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о высказываниях адвоката Михаила Ефремова защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский.
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