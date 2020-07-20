Есть ли шанс вернуть деньги за отмененный тур? — мнение финомбудсмена
Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин прокомментировал отказ некоторых компаний компенсировать гражданам неустойку за несостоявшуюся поездку.
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Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина; Известия / Дмитрий Коротаев, Артем Коротаев; ТАСС / Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / Thorsten Jochim, Zamir Usmanov
Страховые компании обязаны возместить гражданам материальный ущерб за не состоявшиеся туры на фоне пандемии коронавируса в случае, если такая возможность предусмотрена договором, уверяет главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. В беседе с «Известями» омбудсмен объяснил, почему в подавляющем большинстве таких случаев считает отказ организаций в выплатах клиентам грубым нарушением.
«Условиями договоров некоторых страховых компаний была предусмотрена возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование», — пояснил эксперт.
По словам Воронина, при этом сумма страхового возмещения зависит от прописанных в документе условий. Чаще всего это премия после удержания части, полагающейся страховой организации за оказанные услуги.
На подачу претензий к компаниям у граждан есть в общей сложности три года со дня, когда потребитель услуг узнал о нарушении своего права. Однако специалисты предлагают воздержаться от обращений в суд, так как это может вылиться в очень большие траты. Лучше прибегнуть к помощи службы финансового омбудсмена.
Эксперты также отметили, что при отсутствии страхования от невыезда за рубеж потребители могут рассчитывать максимум на формальную расписку, к примеру от авиакомпаний.
Между тем жалобы потребителей на задержку по выплатам за несостоявшиеся туры составляет всего 7,8%. В беседе с изданием Воронин отметил, что наибольшее количество клиентских претензий к страховым компаниям связаны со случаями нарушения прав граждан по ОСАГО — порядка 60,6% за весь период пандемии.
«В обращениях по ОСАГО заявители указывали, например, на то, что меры, принятые в связи с COVID-19, препятствовали им в предоставлении поврежденного транспортного средства для осмотра в рамках независимой экспертизы. Также граждане сообщали о длительном рассмотрении заявлений о выплате страхового возмещения, поскольку финансовые организации ссылались на ситуацию с COVID-19. В данных случаях требования потребителей удовлетворялись, и взыскивалась неустойка», — констатировал собеседник издания.
Еще 10,3% — недовольны отказом в выплате компенсации вследствие разрыва договора о страховании жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начнут выплачивать специальные субсидии на «отдых» гражданам, путешествующим по стране.
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