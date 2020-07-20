В Сирии с успехом прошли парламентские выборы

В Сирии подводят итоги парламентских выборов, которые прошли накануне. На 250 мест в Народном совете претендовали более тысячи 650-ти кандидатов. В том числе двести женщин.

В Избиркоме отметили — из-за высокой явки избирателей пришлось продлить работу участков на четыре часа.

Одним из первых свой голос отдал президент Башар Асад вместе с супругой. Добавлю, изначально, выборы планировали провести в апреле. Но их перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.