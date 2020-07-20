Президент России Владимир Путин назвал имя врио Хабаровского края, который был назначен после того, как по обвинению в громких заказных убийствах был задержан действующий глава региона.

В ходе встречи с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым глава государства предложил ему временно возглавить край. Чиновник ответил согласием.

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Михаилу Дегтяреву 39 лет. В настоящее время он занимает пост председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Входит в состав ЛДПР. 25 декабря 2013 года Указом Президента Российской Федерации включен в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения.

Кроме того Дегтярев проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов — Прим.ред.). Проект на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) был запущен летом 2017 года и основан на лучших программах Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.