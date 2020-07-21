Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион

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Василий Заика
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Самолет авиакомпании «Россия» с Михаилом Дегтяревым на борту совершил посадку в 4.42 по московскому времени.

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, Карпухин Сергей, Смитюк Юрий, Михаил Почуев, Алеев Егор; www.globallookpress.com / Hans Lippert

Тема:
Арест Сергея Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 21 июля прибыл во вверенный ему регион. Как сообщает РИА Новости, самолет авиакомпании «Россия» с чиновником на борту совершил посадку в международном аэропорту Хабаровска в 4.42 по московскому времени.

Нового главу региона местному правительству представит заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Мероприятие запланировано на 16.00 по местному времени (09.00 по московскому времени — Прим.ред.).

Прежний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в отставку по причине утраты доверия. Экс-глава региона был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края.

Тема:
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